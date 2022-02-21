Все имеют право на военные союзы, но нельзя укреплять безопасность за счет других — Путин

22:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждая страна имеет право заключать военные союзы, но нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. Об этом заявил в понедельник президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам.

«Безусловно, каждая страна имеет право выбирать собственную систему обеспечения безопасности, заключать военные союзы, и все вроде бы так, если бы не одно но: в международных документах прямо зафиксирован принцип равной и неделимой безопасности, которая, как известно, включает в себя обязательства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств», — указал глава государства.

Российский лидер напомнил о положениях Хартии европейской безопасности, принятой на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году, и на Астанинскую декларацию ОБСЕ 2010 года. «Другими словами, выбор способа обеспечения безопасности не должен создавать угрозы для других государств, а вступление Украины в НАТО — это прямая угроза безопасности России», — подчеркнул он.

Президент обратил внимание, что семнадцатая статья Конституции Украины не допускает размещения на ее территории иностранных баз. «Но оказалось, что это лишь условность, которую можно легко обойти, — продолжил он. — На Украине развернуты учебно-тренировочные миссии стран НАТО. Это уже, по сути, и есть иностранные военные базы: просто назвали базу миссией — и дело в шляпе. В Киеве давно провозгласили стратегический курс на вступление в НАТО».