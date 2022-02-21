Все имеют право на военные союзы, но нельзя укреплять безопасность за счет других — Путин
22:57 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каждая страна имеет право заключать военные союзы, но нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. Об этом заявил в понедельник президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам.
«Безусловно, каждая страна имеет право выбирать собственную систему обеспечения безопасности, заключать военные союзы, и все вроде бы так, если бы не одно но: в международных документах прямо зафиксирован принцип равной и неделимой безопасности, которая, как известно, включает в себя обязательства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств», — указал глава государства.
Российский лидер напомнил о положениях Хартии европейской безопасности, принятой на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году, и на Астанинскую декларацию ОБСЕ 2010 года. «Другими словами, выбор способа обеспечения безопасности не должен создавать угрозы для других государств, а вступление Украины в НАТО — это прямая угроза безопасности России», — подчеркнул он.
Президент обратил внимание, что семнадцатая статья Конституции Украины не допускает размещения на ее территории иностранных баз. «Но оказалось, что это лишь условность, которую можно легко обойти, — продолжил он. — На Украине развернуты учебно-тренировочные миссии стран НАТО. Это уже, по сути, и есть иностранные военные базы: просто назвали базу миссией — и дело в шляпе. В Киеве давно провозгласили стратегический курс на вступление в НАТО».
НОВОСТИ
- 22:40 21.02.2022
- Украину загнали под внешнее управление — Путин
- 22:35 21.02.2022
- Путин подписал документы о признании независимости ЛНР и ДНР
- 22:00 21.02.2022
- ООН разрешила некоторым сотрудникам с семьями покинуть Украину
- 21:15 21.02.2022
- Путин сообщил Макрону и Шольцу, что вскоре подпишет указ о признании ДНР и ЛНР
- 20:32 21.02.2022
- Путин сегодня выступит с телеобращением к россиянам — ТВ
- 20:00 21.02.2022
- Ситуация вокруг Украины улучшаться не будет, нужно признавать ДНР и ЛНР — Медведев
- 19:48 21.02.2022
- Гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса будут собирать в Москве по 12 адресам
- 19:40 21.02.2022
- Уже 1,2 млн жителей Донбасса подали заявления на получение гражданства РФ — Володин
- 19:20 21.02.2022
- «Джавелинов» на территории Украины больше, чем в некоторых странах НАТО — Шойгу
- 18:40 21.02.2022
- Переговорный процесс по Донбассу в тупике — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать