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НОВОСТИ

Госдума и Совфед во вторник закрепят решение о признании независимости ЛНР и ДНР

23:17 21.02.2022 Источник: Интерфакс

Госдума и Совфед на заседаниях во вторник закрепят решение президента РФ о признании ДНР и ЛНР, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Президент России Владимир Путин после заседания Совбеза поддержал предложение Госдумы о признании независимости республик Донбасса. Уже завтра состоятся заседания обеих палат парламента, которые должны будут закрепить это решение", - сказал Толстой журналистам.

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