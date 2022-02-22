Британие и ЕС называют нарушением международного права признание независимости ЛНР и ДНР

23:30 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник назвал признание Россией Донецкой и Луганской народных республик "печальным признаком" и нарушением суверенитета Украины, сообщает The Guardian.

"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что решение Путина признать две сепаратистские украинские республики является явным нарушением международного права", - пишет газета. "Это грубое нарушение суверенитета и целостности Украины", - приводит издание его слова. Он также добавил, что такие шаги РФ показывают, что "все движется в неправильном направлении".

Такого же мнения придерживается и руководство ЕС. Там заявили, что решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является нарушением международного права, и обещают решительную реакцию на этот шаг.

"Признание двух сепаратистских регионов на Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений", - написала в твиттере председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что ЕС со своими партнерами будет реагировать с "твердостью и решительностью". Такой же текст в своем твиттере в понедельник опубликовал и глава Евросовета Шарль Мишель.