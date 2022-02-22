Путин поручил Минобороны РФ осуществлять функции по поддержанию мира в ЛНР и ДНР
00:35 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В связи с обращением главы Донецкой народной республики Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора <…> [о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи] осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира», — говорится в одном из пунктов указа, касающегося признания независимости ДНР.
Аналогичным образом сформулировано и поручение Минобороны РФ в указе о признании независимости ЛНР.
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