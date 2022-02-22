Генсек ООН считает признание независимости ЛНР и ДНР нарушением суверенитета Украины

00:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь рассматривает решение Российской Федерации как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН», — сказал Дюжаррик.