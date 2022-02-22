0
0
155
НОВОСТИ

Генсек ООН считает признание независимости ЛНР и ДНР нарушением суверенитета Украины

00:50 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь рассматривает решение Российской Федерации как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН», — сказал Дюжаррик.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

02:00 22.02.2022
Зеленский: Сейчас как можно скорее готовим обращение...
0
19
01:30 22.02.2022
Генсек СЕ призвала Россию пересмотреть решение о признании ЛНР и ДНР
0
93
00:45 22.02.2022
Макрон выступил за точечные санкции и призвал созвать заседание Совбеза ООН
0
169
00:35 22.02.2022
Путин поручил Минобороны РФ осуществлять функции по поддержанию мира в ЛНР и ДНР
0
429
00:15 22.02.2022
Британия сегодня объявит о новых санкциях против России - СМИ
0
268
00:05 22.02.2022
Белый дом анонсировал санкции против ЛНР и ДНР
0
236
23:35 21.02.2022
Президент Сербии: Признание ЛНР и ДНР "разрушает всю мировую архитектуру безопасности"
0
324
23:30 21.02.2022
Британие и ЕС называют нарушением международного права признание независимости ЛНР и ДНР
0
249
23:20 21.02.2022
Премьер Польши призвал провести срочное заседание Европейского Совета
0
259
23:17 21.02.2022
Госдума и Совфед во вторник закрепят решение о признании независимости ЛНР и ДНР
0
230

Возврат к списку