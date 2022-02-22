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Зеленский: Сейчас как можно скорее готовим обращение...

02:00 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а также «как можно быстрее» готовит обращение.

«После заседания СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины — прим. ТАСС) обсудил текущую ситуацию с Борисом Джонсоном. Сейчас как можно скорее готовим обращение», — написал он в ночь на вторник в «Твиттере».

Зеленский добавил, что у него запланированы разговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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