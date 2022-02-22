Назначено время заседания СБ ООН по Украине

02:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совещание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации вокруг Украины, запланировано в понедельник на 21:00 (05:00 мск вторника). Об этом сообщил журналистам источник в постоянном представительстве России при всемирной организации.

«Заседание запланировано на 21:00», — сказал он.