Назначено время заседания СБ ООН по Украине
02:47 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Заседание запланировано на 21:00», — сказал он.
НОВОСТИ
- 03:27 22.02.2022
- Зеленский сделал ряд заявлений в связи с признанием РФ независимости ДНР и ЛНР
- 03:00 22.02.2022
- Япония планирует ввести ограничения на экспорт в РФ передовых технологий - СМИ
- 02:30 22.02.2022
- Охрана границ ДНР и ЛНР будет осуществляться совместно с Россией - Договор
- 02:10 22.02.2022
- Договор с ЛНР и ДНР предполагает создание военных баз на территории сторон
- 02:00 22.02.2022
- Зеленский: Сейчас как можно скорее готовим обращение...
- 01:30 22.02.2022
- Генсек СЕ призвала Россию пересмотреть решение о признании ЛНР и ДНР
- 00:50 22.02.2022
- Генсек ООН считает признание независимости ЛНР и ДНР нарушением суверенитета Украины
- 00:45 22.02.2022
- Макрон выступил за точечные санкции и призвал созвать заседание Совбеза ООН
- 00:35 22.02.2022
- Путин поручил Минобороны РФ осуществлять функции по поддержанию мира в ЛНР и ДНР
- 00:15 22.02.2022
- Британия сегодня объявит о новых санкциях против России - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать