Из Донбасса в Россию эвакуировано уже более 80 тыс человек
09:15 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По данным на утро 22 февраля, границу России пересекли 80,8 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Свыше 50,5 тыс. из них имеют гражданство Украины, более 30 тыс. — граждане России», — сказал источник.
Он добавил, что «свыше 13,5 тыс. жителей Донбасса находятся в ПВР в шести регионах страны, половина из них в Ростовской области». В основном это женщины и дети.
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