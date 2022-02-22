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Из Донбасса в Россию эвакуировано уже более 80 тыс человек

09:15 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество жителей ДНР и ЛНР, прибывших в Россию с 18 февраля, превысило 80 тыс. человек. Как сообщили во вторник ТАСС в силовых структурах, свыше 13 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в шести регионах.

«По данным на утро 22 февраля, границу России пересекли 80,8 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Свыше 50,5 тыс. из них имеют гражданство Украины, более 30 тыс. — граждане России», — сказал источник.

Он добавил, что «свыше 13,5 тыс. жителей Донбасса находятся в ПВР в шести регионах страны, половина из них в Ростовской области». В основном это женщины и дети.

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