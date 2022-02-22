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НОВОСТИ

Белоруссия собирается закупить вооружения современных типов - Лукашенко

18:00 22.02.2022 Источник: Интерфакс

Минск намерен в ближайшей перспективе закупить широкий спектр современного вооружения, включая самолеты Су-30СМ, вертолеты, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил во вторник в Минске.

"В течение ближайших нескольких лет планируем закупить и поставить в войска широкий перечень самых современных вооружений, среди которых самолеты Су-30СМ, десятки вертолетов, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", - сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

Также, по словам Лукашенко, прорабатывается вопрос об оснащении белорусской армии зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф".

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