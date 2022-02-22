Белоруссия собирается закупить вооружения современных типов - Лукашенко
18:00 22.02.2022 Источник: Интерфакс
"В течение ближайших нескольких лет планируем закупить и поставить в войска широкий перечень самых современных вооружений, среди которых самолеты Су-30СМ, десятки вертолетов, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", - сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.
Также, по словам Лукашенко, прорабатывается вопрос об оснащении белорусской армии зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф".
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