Марата Башарова уволили из театра после того, как он поддержал спецоперацию в Украине

13:07

Актер и телеведущий Марат Башаров уволен из театра «Школа современной пьесы». В соцсетях появилось множество публикаций, в которых это событие связали с тем, что актер в своем Instagram опубликовал фото с главой РФ и поблагодарил президента России Владимира Путина за спецоперацию в Украине. Однако худрук театра Иосиф Райхельгауз заявил, что увольнение Башарова никак не связано с политическими событиями, а вызвано тем, что тот не прилетел на гастроли на спектакль, где должен был играть главную роль. «Занятый в главной роли Марат Башаров не прилетел, поставив театр в тяжелейшую ситуацию! Поскольку театр неоднократно сталкивался со стороны Марата Башарова с нарушением производственной дисциплины, я посчитал невозможным наше дальнейшее сотрудничество», - написал Райхельгауз в Facebook.

Театр находится в городе Лимассол (Кипр), предполагается, что место Башарова займет заслуженный артист России Вадим Колганов и все запланированные спектакли состоятся.