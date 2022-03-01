Цена на нефть марки Brent побила уровень 2014-го года

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 8,31%, до 106,11$ за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:44 мск.

По состоянию на 18:48 мск, стоимость Brent замедлила рост на 8,15%, торгуясь на уровне $105,95 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $106 за баррель в августе 2014 года.