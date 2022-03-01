Цена на нефть марки Brent побила уровень 2014-го года
19:10 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По состоянию на 18:48 мск, стоимость Brent замедлила рост на 8,15%, торгуясь на уровне $105,95 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $106 за баррель в августе 2014 года.
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