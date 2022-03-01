Радиостанция "Эхо Москвы" отключена от эфира
21:11 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Немного ранее, согласно информации ТАСС, Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь». Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры.
«В связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах „Эхо Москвы“ и „Телеканал „Дождь“ информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР Генеральной прокуратурой РФ <…> внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о принятии мер по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам», — сообщили в ведомстве.
В Генпрокуратуре отметили, что размещаемая радиостанцией «Эхо Москвы» и телеканалом «Дождь» информация содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя.
В связи с этим «Генеральной прокуратурой РФ в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети, Роскомнадзора и „Газпром-медиа“ направлены представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения», добавили в ведомстве.
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