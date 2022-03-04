Совфед одобрил закон о лишении свободы до 5 лет за призывы к участию в незаконных акциях
17:02 04.03.2022
Законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ и за действия, направленные на дискредитацию использования армии, в том числе и за призывы к участию в несанкционированных акциях, принят Советом Федерации РФ. Сенаторы приняли единогласное решение 154 голосами.
Сегодня же этот законопроект, который накануне в один день был принят Госдумой в трех чтениях, будет направлен на подпись президенту. Теперь за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования войск, гражданин может быть оштрафован на 100-300 тыс. руб. либо на сумму его зарплаты за период до двух лет, либо направлен на принудительные работы на срок до трех лет, либо арестован на 4-6 месяцев, либо отправлен в заключение на срок до трех лет и лишен права занимать определенные должности на тот же срок.
Если действия гражданина повлекли смерть по неосторожности или причинение вреда здоровью граждан, а также порчу имущества, массовые нарушения общественного порядка или создали помехи для работы транспортной или социальной инфраструктуры, штраф составит 300 тыс. - 1 млн рублей, а срок лишения свободы - до 5 лет. Наказание по этой статье УК будет применяться в отношении граждан, привлекавшихся до этого в течение года к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
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