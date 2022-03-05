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Украина предложила РФ провести третий раунд переговоров 7 марта - СМИ

20:30 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти 7 марта. Об этом сообщило в субботу издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы ждем подтверждения россиян. Наше предложение — это 7 марта», — приводит издание слова собеседника.

Ранее в субботу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил изданию «Страна», что переговоры состоятся в ближайшие день-два.

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