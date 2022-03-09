Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил врачей и пациенток Наро-Фоминского перинатального центра с 8 марта

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил врачей и пациенток Наро-Фоминского перинатального центра с Международным женским днем. Перед визитом глава Подмосковья заехал в один из местных магазинов, чтобы купить сотрудницам Центра праздничные торты и цветы.

«Я с большим удовольствием приехал сюда, чтобы увидеть команду профессионалов, людей, которые дарят жизни, спасают жизни, вдохновляют мамочек, что тоже немаловажно. Хочу пожелать вам женского счастья, поблагодарить за работу, – сказал Андрей Воробьёв. – Когда мы в Подмосковье строили 5 перинатальных центров по президентской программе, было легкое опасение: а сможем ли мы обеспечить там топовый уровень? И здесь все зависело уже от руководителей, от команды».

Наро-Фоминский перинатальный центр открылся в 2017 году, и за это время здесь появилось на свет более 23 тыс. детей. Уникальная клиника широкого профиля оснащена современным высокотехнологичным медицинским оборудованием. Центр обслуживает более 890 тыс. жителей городских округов: Наро-Фоминский, Лотошино, Волоколамский, Истринский, Одинцовский, Рузский, Можайский, Шаховской, Краснознаменск, Молодежный и п. Власиха. Также за медпомощью сюда обращаются женщины из других муниципалитетов Подмосковья и регионов страны.

«Нам многие рекомендовали этот перинатальный центр. Здесь созданы все условия, чтобы роды были комфортными. Ты понимаешь, кому ты себя в руки отдаешь, и есть чувство уверенности, что все будет хорошо. У меня так оно и вышло», – поделилась пациентка Регина Пекаева, которая недавно стала мамой.

В медучреждении работает акушерский и неонатальный стационары, отделение катамнеза, реанимации и интенсивной терапии новорожденных с различной патологией и экстремально маленьким весом, реанимационно-консультативный центр с выездной неонатальной бригадой и клинико-диагностическое отделение. Первичной реабилитацией малышей занимаются в отделении патологии для новорожденных и недоношенных детей. С декабря 2021 года в центре начали проводить процедуру ЭКО.

«Я работаю здесь с самого открытия, мы помогаем женщинам в послеродовом отделении с малышами и следим за их здоровьем. Всё замечательно, оборудование шикарное, созданы отличные условия, чтобы пациенты чувствовали себя, как дома», – отметила Екатерина Сысоева, заведующая акушерским физиологическим отделением.

Губернатор поздравил главного врача Наро-Фоминского перинатального центра Людмилу Кещьян, накануне получившую звание «Амбассадор женского здоровья по Московской области» за проект «Служба заботы о пациентах».

Это эффективный метод работы по медицинской, социально-психологической и юридической поддержке будущих мам и членов их семей. Сопровождение ведется с момента первичного обращения в консультацию перинатального центра или поступления в стационар до выписки. Беременных женщин готовят к родам и материнству, дают физическую нагрузку – они занимаются йогой, гимнастикой, танцами. За развитием ребенка наблюдают до 7 лет.

«Мы создали мультидисциплинарную команду. С момента, как только пациентка к нам проступает, она должна чувствовать заботу. Ни тревоги, ни страха здесь не должно остаться. У нас работают психологи, юристы консультируют по любым вопросам, которые необходимо решить перед появлением малыша. Социальные работники разъясняют семье их возможности. И, конечно, большая команда медиков. У нас в центре 6 профессоров и 12 кандидатов наук», – сказала Людмила Кещьян.

В отделении антенатальной охраны плода работает уникальная программа по диагностике, динамическому наблюдению и лечению беременных женщин, в том числе от COVID-19. Диагностика проводится при помощи одной из лучших на сегодняшний день ультразвуковых систем – Voluson. Руководит программой эксперт мирового уровня, профессор, доктор медицинских наук Елена Беспалова.

«Этот прибор, который позволяет очень детально, расширенно, четко и грамотно изучить сердечно-сосудистую систему плода. Этот аппарат нам подарили Минздрав и администрация в конце 2021 года, он последней версии. Voluson обладает возможностью получения 3D, 4D реконструкция плода в целом и сердечно-сосудистой системы в частности. Такая высокотехнологичная аппаратура позволяет изучать сердце плода с самых ранних сроков – с 12-13 недель, – рассказала Елена Беспалова. – Я более 30 лет проработала в Бакулевке, здесь – с 2018 года. Всегда с удовольствием еду на работу. Отличный коллектив, высококлассные специалисты, центр потрясающе оснащен. Ко мне приезжаю женщины из регионов, из Москвы – они поражены».

В 2021 году в Московской области появилось на свет более 73 тыс. малышей. Регион занимает 2 место в Центральном федеральном округе по показателю рождаемости.