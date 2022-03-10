Спикер израильского парламента не дал Зеленскому обратиться к депутатам - Axios
10:20 10.03.2022 Источник: Lenta.ru
Спикер кнессета Израиля Микки Леви не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к депутатам страны по поводу спецоперации России. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.
Отмечается, что посол Украины передал официальный запрос на видеообращение украинского лидера к парламентариям, однако спикер кнессета отказал в этом, сославшись на перерыв в заседаниях и отсутствие многих членов в здании, предложив провести частное общение через Zoom.
Портал отмечает, что Леви проконсультировался с МИД Израиля перед тем, как дать ответ, в ведомстве сообщили, что не имеют ничего против такого контакта Зеленского с депутатами.
«Украинцы были сильно разочарованы ответом и не были заинтересованы в частном звонке через Zoom», — приводит издание слова израильского чиновника. Посол Украины ситуацию не прокомментировал. Lenta.Ru
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