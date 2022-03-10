Андрей Воробьев в Красногорске проверил ход строительства соцобъектов и работу системы «Безопасный регион»

16:50

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Губернатор Московской областив Красногорске проверил ход строительства детского сада и школы и обсудил с полицейскими работу системы «Безопасный регион».

На сегодняшний день в новом ЖК «Большое Путилково» сдано уже 10 домов, въехало порядка 4 тыс. человек. До 2032 года жильем обеспечат около 37 тыс. «В ЖК «Большое Путилково» досрочно, всего за 10 месяцев, построен детсад, на подходе – еще один, а также школа. Строители не подвели, за что им отдельное спасибо, – сказал Андрей Воробьёв. – Мы хотим, чтобы детсады Подмосковья работали как первая ступень образования, развивали малышей, готовили к школе».

Детский сад для 250 воспитанников, построенный за счет инвестора, может открыть свои двери уже в конце апреля. Здесь будут работать 11 групп для малышей от 1,5 до 7 лет. В дошкольном учреждении оборудовали комнаты для творческих занятий, музыкальный и физкультурный залы, спальни, игровые комнаты, а также кабинеты медработника, психолога и логопеда. На территории – 11 детских и спортивная площадки.

Учебное заведение, строящееся также за счет инвестора, рассчитано на 1250 детей. Плановый строк завершения строительства школы – декабрь 2022 года. В основе архитектурного образа – идея детского конструктора LEGO. Фасады выполнят в сочетании нескольких материалов – кирпичные, цветные и с эффектом деревянной поверхности.

Помещения начальной школы расположатся в отдельном блоке. Для групп продленного дня оборудуют спальни-игровые с одноярусными кроватями. Ученикам средней и старшей школ будут доступны специализированные кабинеты, лаборатории, мастерские, читальный зал с медиатекой и 2 просторных спортзала.

Строительная готовность здания – 60%. Сейчас завершают монтаж металлических балок над спортзалом, устанавливают окна, монтируют внутренние инженерные системы, приступили к кровле.

Всего в ЖК «Большое Путилково» предусмотрено строительство 10 детских садов, 4 школ, поликлиники на 660 посещений с подстанцией скорой помощи, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и тренировочным полем, автостоянки и 5 многоуровневых паркингов.

В этом году в городском округе Красногорск в рамках госпрограммы откроют новый корпус СОШ №15 на 300 мест, школы на 825 мест в мкр Опалиха и на 550 мест в мкр Нахабино, детсады в мкр Путилково и вблизи д. Глухово.

«Мы живем в Путилково и очень рады, что открывается такой детский садик у нас в районе в шаговой доступности, – поделилась Светлана Кошелева, чей ребенок пойдет в новый детсад. – Мне очень понравился дизайн и уютная обстановка. Думаю, что дочке моей тоже все понравится».

Всего в регионе в 2022 году откроют 20 новых школ, 23 детских сада и 50 «палисадиков».

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Также Андрей Воробьёв во время рабочего визита в Красногорск пообщался с сотрудниками Отрадненского отдела полиции. Участковые рассказали о нюансах несения службы, а также об эффективности системы «Безопасный регион».

«Мы год назад открыли этот пункт. Тема безопасности везде остро стоит, в области в том числе. И здесь нужен обязательно контроль, в частности за мигрантами, – сказал Андрей Воробьёв. – Нужно максимально обращать на это внимание, чтобы у нас не было эксцессов. Я очень прошу, если какие-то жалобы жителей, обращения – относиться к ним серьезно. Важно своевременно разобраться в причинах, почему эти конфликты возникают, чтоб не запускать эту тему».

Отрадненский отдел был открыт в ноябре 2020 года по поручению губернатора: местные жители жаловались, что в микрорайоне не хватает сотрудников полиции для поддержания порядка. Сейчас Путилково и еще 8 населенных пунктов городского округа Красногорск обслуживает 31 сотрудник, в том числе 12 участковых. В прошлом году здесь было раскрыто 225 уголовных дел.

«У нас ежедневный поквартирный обход – около 100-120 квартир проверяется, с каждым жителем проводим индивидуальные беседы. Также общаемся с людьми в соцсетях, через чаты, есть группы WhatsApp, VK. Мы монитором, проверяем, есть ли сообщения о происшествиях, передаем информацию в дежурную часть, и оттуда уже выезжает наряд или выходит на место участковый. Кроме того, жители звонят на мобильный телефон, его номер размещен у подъездов на доске объявлений», – рассказал участковый уполномоченный, старший лейтенант полиции Дмитрий Резакин.

В конце прошлого года в Путилково закрыли Единый миграционный центр Московской области, который располагался в отделении, что позволило частично снизить напряжение среди населения.

В ходе встречи губернатору доложили о реализации системы «Безопасный регион» в Подмосковье, которая является второй по величине в России. В Московской области установлено более 80 тыс. камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, жилом секторе, торговых, офисных объектах, развлекательных центрах, учебных заведениях, на автовокзалах, дорогах. Все они подключены к Единому порталу видеонаблюдения Московской области. В городском округе Красногорск – 4314 камер видеонаблюдения, из них в Путилково – 665.

Благодаря работе «Безопасного региона» за 4 года уличная преступность в Подмосковье снизилась на треть. В 3 раза стало меньше краж транспортных средств. Также в области внедрена система распознавания номеров автомобилей (2,5 тыс. камер).