Рестораны McDonald's в России могут открыться снова уже через полтора месяца
14:07 11.03.2022
Рестораны сети McDonald's, которые временно перестанут работать в России с 14 марта, могут быть открыты уже через 1,5 месяца, заявил ТАСС источник в компании. «Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней», - заявил он агентству.
Напомним, кафе McDonald's планируют приостановить обслуживание посетителей в России с 14 марта. При этом офис компании и благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» будут работать в прежнем режиме, а все сотрудники продолжат получать зарплату «основанную на среднемесячном годовом доходе» и сохранят имеющиеся льготы и гарантии.
По данным McDonald's, в компании в России работают более 62 тыс. человек, на предприятиях поставщиков трудятся примерно 100 тыс. граждан. «В период временного закрытия залов McDonald's будет также выполнять все свои обязательства перед поставщиками и арендодателями», - сообщили представители компании.
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