Псаки заявила, что США с союзниками «сокрушили» экономику России
09:05 15.03.2022
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США совместно с союзниками «сокрушили» экономику России. «Каким будет финал — это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», — сказала Псаки на брифинге. RT
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