0
0
173
НОВОСТИ

Псаки заявила, что США с союзниками «сокрушили» экономику России

09:05 15.03.2022

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США совместно с союзниками «сокрушили» экономику России. «Каким будет финал — это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», — сказала Псаки на брифинге.  RT

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 15.03.2022
Антироссийские санкции повлияют на глобальный ВВП больше, чем ситуация на Украине - президент Всемирного банка
0
36
10:00 15.03.2022
Власти Украины выдали населению десятки тысяч автоматов, раздача продолжается
0
52
09:32 15.03.2022
Госдеп США объявил о введении санкций в отношении 11 представителей оборонного сектора РФ
0
126
09:20 15.03.2022
Кабмин РФ ввел временный запрет на экспорт сахара и зерновых
0
133
09:00 15.03.2022
На Украине допустили мирное соглашение с РФ в течение одной-двух недель
0
206
08:10 15.03.2022
В семи субъектах РФ превышен порог заболеваемости ОРВИ - Роспотребнадзор
0
225
08:05 15.03.2022
Западные СМИ однобоко освещают события на Украине - посол РФ в США
0
219
08:00 15.03.2022
На следующей неделе в Брюсселе может пройти экстренная встреча глав стран НАТО - СМИ
0
262
22:40 14.03.2022
США могут ввести эмбарго на торговлю с РФ — корреспондент CNBC
0
769
22:00 14.03.2022
Послы ЕС согласовали призыв к ВТО против РФ и Белоруссии
0
683

Возврат к списку