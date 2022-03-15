Псаки заявила, что США с союзниками «сокрушили» экономику России

09:05

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США совместно с союзниками «сокрушили» экономику России. «Каким будет финал — это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», — сказала Псаки на брифинге. RT