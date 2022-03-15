Власти Украины выдали населению десятки тысяч автоматов, раздача продолжается
10:00 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Украины выдали населению десятки тысяч автоматов для участия в военных действиях против России, процесс раздачи оружия продолжается. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
«Каждый гражданин Украины может обратиться в управление полиции, доказать, что он действительно работает на защиту Украины, работает или находится в рядах территориальной обороны, добровольческих формирований территориальных общин, и получить соответствующее оружие. Речь идет в первую очередь об автоматическом оружии. Мы уже выдали несколько десятков тысяч автоматов по стране», — цитирует Монастырского во вторник агентство Укринформ.
Глава МВД добавил, что его ведомство планирует продолжить раздачу оружия населению, в том числе в районах, граничащих с Белоруссией. «Сегодня в связи с угрозой со стороны Беларуси мы также работаем в Волынской и Ровненской областях для раздачи оружия. И обязательно оружие раздаем также в Харьковской области, в тех областях, которые являются прифронтовыми, а также в Киеве и Киевской области „, — объяснил он.
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