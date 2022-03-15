Антироссийские санкции повлияют на глобальный ВВП больше, чем ситуация на Украине - президент Всемирного банка
10:05 15.03.2022 Источник: Lenta.ru
Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасc оценил влияние введенных западными странами санкций против России на мировую экономику. Об этом сообщает The Washington Post.
Согласно прогнозу Мэлпасcа, антироссийские санкции повлияют на глобальный ВВП больше, чем ситуация на Украине. Кроме того, они будут иметь серьезные последствия для россиян, в том числе из-за девальвации рубля. Что касается ситуации на Украине, то она окажет на мировую экономику «немедленное краткосрочное воздействие», однако она найдет способы «смягчить удар». Lenta.Ru
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