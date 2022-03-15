Число эвакуированных в Россию из Донбасса и с Украины выросло почти до 260 тысяч
10:20 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество граждан, эвакуированных в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины, за сутки выросло на 11,6 тыс. и достигло почти 260 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили во вторник в силовых структурах.
«По данным на утро 15 марта, границу России из Донбасса в Ростовской области и с Украины в Белгородской, Брянской, Курской областях и Крыму пересекли свыше 259 тыс. человек, 11,6 тыс. из них в течение минувшего дня», — сказал собеседник агентства.
Большинство, а это более 226 тыс. человек, прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, остальные 33 тыс. — с Украины. Среди эвакуированных в Россию 56,5 тыс. детей.
В силовых структурах сообщили, что пункты временного размещения для беженцев уже работают в 32 регионах России. «Всего в 289 ПВР на территории 32 субъектов РФ находятся почти 19 тыс. человек, половина из которых дети», — добавил собеседник агентства. Людей доставляют в регионы специально сформированными поездами.
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