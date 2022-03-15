0
0
174
НОВОСТИ

США стремятся продлить кризис на Украине - Global Times

10:32 15.03.2022 Источник: Lenta.ru

Военная поддержка Украины со стороны США свидетельствует об их стремлении продлить кризис в стране. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Автор статьи рассказал о противоречиях Соединенных Штатов и Европы из-за Украины. Отмечается, что Россией и европейскими государствами предпринимаются дипломатические усилия для решения продолжающегося на Украине кризиса, при этом США стремятся «накачать» Киев оружием, чтобы продлить противостояние как можно дольше.

По мнению научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Чуя Хэна, из-за кризиса создается угроза европейской безопасности, поскольку для Франции и Германии это геополитические и экономические интересы, а также вопрос продовольственной безопасности. Эксперт отметил, что энергетические цены выросла, из-за чего европейские страны «запаниковали». «Следующая неотложная проблема — это продовольствие. Являющаяся главной житницей Европы Украина уже пропустила сроки весенней пахоты, а это значит, что Европа может столкнуться с дефицитом продовольствия из-за сокращения импорта украинского зерна», — сказал он.

Директор департамента изучения Европы Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь в свою очередь заявил, что прекращение огня не соответствует стратегическим интересам Вашингтона. «В данный момент Соединенные Штаты явно не желают видеть компромиссы между Москвой и Киевом. Иными словами, сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины не является целью для США», — подчеркнул он.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 15.03.2022
Правительство разберется с подорожанием сахара
0
55
11:20 15.03.2022
ВС РФ взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области
0
89
11:05 15.03.2022
Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении
0
105
11:03 15.03.2022
СберБанк продлит срок действия банковских карт
0
90
11:00 15.03.2022
Премьеры Польши, Чехии и Словении отправляются в Киев
0
142
10:20 15.03.2022
Число эвакуированных в Россию из Донбасса и с Украины выросло почти до 260 тысяч
0
182
10:05 15.03.2022
Антироссийские санкции повлияют на глобальный ВВП больше, чем ситуация на Украине - президент Всемирного банка
0
233
10:00 15.03.2022
Власти Украины выдали населению десятки тысяч автоматов, раздача продолжается
0
223
09:32 15.03.2022
Госдеп США объявил о введении санкций в отношении 11 представителей оборонного сектора РФ
0
250
09:20 15.03.2022
Кабмин РФ ввел временный запрет на экспорт сахара и зерновых
0
245

Возврат к списку