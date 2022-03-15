ВС РФ взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области
11:20 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области», — сказал он.
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