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НОВОСТИ

ВС РФ взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области

11:20 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области», — сказал он.

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