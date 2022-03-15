ВС РФ взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области», — сказал он.