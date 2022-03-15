В Киеве вводят запрет на продвижение без спецпропусков
13:00 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запрет на передвижение по Киеву без спецпропусков вводится с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
«По решению военного командования, с сегодняшнего дня — 15 марта, с 20:00 — в Киеве вводится комендантский час. Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 07:00 17 марта», — написал Кличко.
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