В Киеве вводят запрет на продвижение без спецпропусков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на передвижение по Киеву без спецпропусков вводится с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

«По решению военного командования, с сегодняшнего дня — 15 марта, с 20:00 — в Киеве вводится комендантский час. Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 07:00 17 марта», — написал Кличко.