ЕС запретил любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с РФ
13:05 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз запретил любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с Россией. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе.
«Совет ЕС решил запретить все операции с определенными государственными предприятиями, предоставление любых услуг по оценке кредитоспособности, а также доступ к любым услугам, связанным с деятельностью по оценке кредитоспособности, любому российскому физическому или юридическому лицу», — отмечается в нем.
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