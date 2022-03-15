ЕС запретил любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз запретил любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с Россией. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе.

«Совет ЕС решил запретить все операции с определенными государственными предприятиями, предоставление любых услуг по оценке кредитоспособности, а также доступ к любым услугам, связанным с деятельностью по оценке кредитоспособности, любому российскому физическому или юридическому лицу», — отмечается в нем.