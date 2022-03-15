Кремль разочарован равнодушием Запада к гибели мирных жителей в Донецке — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль разочарован отсутствием реакции лидеров и политиков государств Евросоюза и США на гибель мирных жителей при обстреле украинскими вооруженными силами в Донецке 14 марта. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я хочу обратить ваше внимание и самому сказать, что, на самом деле, мы весьма и весьма разочарованы тем, что ни европейские лидеры, ни моя коллега [пресс-секретарь Белого дома Джен] Псаки, ни ее руководитель, президент США [Джо] Байден, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО ни вчера, ни сегодня не говорили ничего о Донецке и ничего не говорили о тех гражданских людях, которые погибли от ракеты, которую выпустили Вооруженные силы Украины», — заявил представитель Кремля.