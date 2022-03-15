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Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с РФ — депутат

14:32 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнении Уголовного кодекса Украины статьей «Коллаборационизм», которую предполагается использовать для наказания за любое сотрудничество с Россией. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко.

«Закон о коллаборационизме уже подписан президентом. По моей информации, он будет опубликован», — заявил он в эфире телеканала «Украина-24».

Корниенко, представляющий партию «Слуга народа», добавил, что под действие новой уголовной статьи могут попасть и депутаты Рады, которые покинули страну или ранее занимали «непатриотичную» политическую позицию. «Что касается депутатов, есть разные цифры, я не буду их сейчас конкретизировать. Более 20 народных депутатов не на Украине», — уточнил Корниенко.

По мнению политика, за такие действия его коллег следует приговорить к максимальной мере наказания по данной статье — 15 годам лишения свободы. При этом Корниенко подчеркнул, что проводит различие между «непатриотичными» депутатами и теми, кто находится в командировке за границей для участия в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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