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Включение в список недружественных стран не означает для них «ничего хорошего» — МИД РФ

15:00 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Включение в список стран, совершающих в отношении России недружественные действия, не будет означать ничего хорошего для попавших туда государств. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Позволю себе ответить кратко: ничего хорошего для них это не означает», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Захарова уточнила, что более детальный материал на эту тему будет распространен позднее.

Ранее правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. В него вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией). Швейцария также присутствует в этом списке. Эти страны и территории ввели или присоединились к санкциям против РФ после начала специальной военной операции России на Украине.

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