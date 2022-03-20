Собянин: Будем принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить работу экономики и соцсферы Москвы

15:20

Московские программы, выполнение которых планировалось в нынешнем году, будут реализован, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, продолжится строительство метро, закупка транспорта, реконструкция путей для пригородного железнодорожного сообщения, строительство новых центральных диаметров и дорог, а так же возведение социальных и культурных объектов. «Все эти программы до последней будут реализовываться, - заверил градоначальник. - Программы, в том числе, по национальным проектам, по первичной медицинской помощи, не должны останавливаться. Мы должны по-прежнему заниматься модернизацией поликлиник, первичного звена. В Москве мы не останавливаем эти программы, будем исполнять все то, что обещали гражданам».

Городские власти уже предложили несколько программ, которые должны поддержать различные сферы экономики, например, строительный комплекс, фармацевтику, систему общественного питания. В частности, Собянин выступил с инициативой расширить закон об офсетных сделках. «По сути дела, долгосрочные контракты с обязательством предприятий развивать свои промышленные площадки, заниматься импортозамещением, - отметил градоначальник. - Для этого не столько кредиты нужны, сколько долгосрочный заказ со стороны органов власти. Предлагаем, внести соответствующие поправки в закон, чтобы упростить эти процедуры, дать возможность заниматься, как можно большему кругу субъектов РФ такой работой». Как сообщил мэр, в рамках офсетных сделок в Москве был принят ряд долгосрочных договоров с бизнесом, что позволило построить несколько заводов по производству медицинских препаратов в порядке импортозамещения.