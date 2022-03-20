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Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 20 марта, 2022

09:30 20.03.2022 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 469 млн 723 тыс. 19, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 74 тыс. 571 человек. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 782,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 985 человек, Индии - 368, Бразилии - 3 тыс. 55, Франции - 2 тыс. 151, Великобритании - 2 тыс. 387.

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