До 9 градусов тепла прогнозируют синоптики в воскресенье в Москве

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, без осадков и до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 7-9 градуса тепла. В ночь на понедельник температура будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление будет повышенным и составит около 764 мм ртутного столба.