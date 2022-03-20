Болгария не собирается продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в этом году
10:48 20.03.2022 Источник: Интерфакс
"В этой ситуации никаких переговоров с "Газпромом" быть не может", - цитирует Василева агентство Bloomberg. "Мы провели переговоры как с Грецией, так и с Турцией" об использовании существующей инфраструктуры для поставок СПГ и увеличении поставок из Азербайджана, с которым у страны есть контракт, добавил он.
"Альтернативы есть. Старые трубы Трансбалканского потока (идет из России в Турцию через Украину, Молдавию и Румынию - ИФ). Там пропускная способность около 20 млрд кубометров, можно использовать в обе стороны, нам нужно 3 млрд кубометров. Есть поставки из Катара, Алжира. Это общеевропейская стратегия", - приводит BNR цитаты интервью чиновника.
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