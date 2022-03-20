Глава МИД Турции считает, что позиции РФ и Украины "совпадают по важным и критическим вопросам"

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиции России и Украины в ходе переговорного процесса сблизились по ряду критических вопросов, но некоторые из них необходимо решить на уровне президентов. Такое мнение выразил в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете «Хюрриет».

«Позиции двух сторон совпадают по важным и критическим вопросам. В частности, мы видим, что они почти полностью совпадают по первым четырем пунктам [соглашения]. Некоторые вопросы необходимо решать на уровне президентов», — считает глава турецкого МИД. При этом он не уточнил, по каким темам совпадают позиции Москвы и Киева.