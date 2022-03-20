Минобороны РФ сообщило о применении гиперзвуковых "Кинжалов" в спецоперации на Украине

11:10 Источник: Интерфакс

Министерство обороны России сообщило о новом применении гиперзвукового оружия - комплексов "Кинжал", а также крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного и Каспийского морей для ударов по военным объектам Украины.

"Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"С данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины", - сказал он.

"Из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники", - сказал он.

Операция на Украине - первое боевое применение "Кинжалов", о котором сообщается официально.