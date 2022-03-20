Минобороны РФ сообщило о применении гиперзвуковых "Кинжалов" в спецоперации на Украине
11:10 20.03.2022 Источник: Интерфакс
"Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"С данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины", - сказал он.
"Из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники", - сказал он.
Операция на Украине - первое боевое применение "Кинжалов", о котором сообщается официально.
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