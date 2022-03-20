В России снижение суточного прироста новых случаев COVID-19 отмечается 18 дней подряд
11:20 20.03.2022 Источник: Интерфакс
"По состоянию на 20 марта в РФ выявлено 31 035 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 551 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 44,1%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций произошло в пяти субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 79 регионах. Ситуация осталась без изменений в одном регионе, уточнили в оперштабе. За минувшие сутки от коронавируса умерли 434 человека, накануне сообщалось о 495 умерших.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 32 тыс. 958 заболевших, число новых случаев COVID-19 снизилось на 1 923. Снижение суточного прироста новых случаев отмечается 18 дней подряд. "Выздоровели за сутки 74 675 человек, или на 22% меньше по сравнению с 19 марта", - сообщили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 млн 582 тыс. 692 случая коронавирусной инфекции, 364 тыс. 492 умерших и 16 млн 209 тыс. 942 выписанных.
НОВОСТИ
- 18:05 20.03.2022
- Постпред США при ООН уклончиво ответила на вопрос по поводу признания независимости ЛНР и ДНР
- 17:54 20.03.2022
- Военное положение в Украине продлено еще на 30 суток
- 15:42 20.03.2022
- Минфин Франции: Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро
- 13:20 20.03.2022
- НАТО начало переброску в Словакию ЗРК Patriot
- 11:10 20.03.2022
- Минобороны РФ сообщило о применении гиперзвуковых "Кинжалов" в спецоперации на Украине
- 11:00 20.03.2022
- Глава МИД Турции считает, что позиции РФ и Украины "совпадают по важным и критическим вопросам"
- 10:48 20.03.2022
- Болгария не собирается продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в этом году
- 09:30 20.03.2022
- Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 20 марта, 2022
- 09:25 20.03.2022
- До 9 градусов тепла прогнозируют синоптики в воскресенье в Москве
- 09:15 20.03.2022
- Партию "Оппозиционная платформа - за жизнь!" в Украине запретили
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать