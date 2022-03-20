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НОВОСТИ

НАТО начало переброску в Словакию ЗРК Patriot

13:20 20.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зенитно-ракетный комплекс Patriot, первый из трех обещанных Братиславе в связи с событиями на Украине, перебрасывается в Словакию из стран западной части НАТО. Со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя об этом сообщил в воскресенье сайт братиславской газеты «Правда».

«Система ПВО Patriot [первая из трех] перебрасывается в Словакию», — привело издание слова главы Минобороны, сообщив также, что в страну прибывают подразделения НАТО, которые установят комплекс. Он временно будет размещен на авиабазе в местечке Слиач в центральной части республики.

В Братиславе, согласно министру, рассматривают варианты размещения двух других комплексов Patriot. Они должны обеспечить защиту от ракетных угроз максимально возможной части территории Словакии.

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