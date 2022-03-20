Минфин Франции: Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро

15:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран. Об этом заявил в воскресенье министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн евро», — сказал министр в эфире радиостанции Эр-те-эль. По его словам, на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью «полмиллиарда евро», принадлежащая примерно 30 россиянам.