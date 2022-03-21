0
0
108
НОВОСТИ

ДНР и Республика Башкортостан подписали коммюнике о сотрудничестве

07:30 21.03.2022

Донецкая Народная Республика и российская Республика Башкортостан подписали сегодня коммюнике о сотрудничестве. Об этом сообщил корреспондент ДАН с места события.

Церемония подписания документа прошла в здании администрации Главы Донецкой Народной Республики в Донецке. Подписи под соглашением поставили Глава ДНР Денис Пушилин и Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«У нас есть много точек соприкосновения, и это возникло не сейчас, это осуществлялось на протяжении того времени, пока Республика была непризнанной. Мы знаем, что поддержка оказывалась и ранее, но сейчас она в эти периоды она наиболее актуальная», – отметил Пушилин.

Согласно коммюнике, Республики будут развивать торгово-экономические отношения, сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, туризма и агромпромышленого комплекса.

ДАН (Донецкое агентство новостей)

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

08:13 21.03.2022
Saudi Aramco планирует увеличить добычу нефти и газа
0
12
08:06 21.03.2022
Авиавласти РФ временно упростили допуск авиакомпаний к зарубежным рейсам
0
35
07:40 21.03.2022
В украинском городе Сумы произошла утечка аммиака
0
125
07:15 21.03.2022
Власти Польши рассматривают вопрос о конфискации российской собственности в стране
0
160
07:00 21.03.2022
ЕС и США рассмотрят расширение санкций против РФ, включая отказ от российской нефти - СМИ
0
170
18:05 20.03.2022
Постпред США при ООН уклончиво ответила на вопрос по поводу признания независимости ЛНР и ДНР
0
917
17:54 20.03.2022
Военное положение в Украине продлено еще на 30 суток
0
678
15:42 20.03.2022
Минфин Франции: Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро
0
917
13:20 20.03.2022
НАТО начало переброску в Словакию ЗРК Patriot
0
1140
11:20 20.03.2022
В России снижение суточного прироста новых случаев COVID-19 отмечается 18 дней подряд
0
922

Возврат к списку