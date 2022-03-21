ДНР и Республика Башкортостан подписали коммюнике о сотрудничестве
07:30 21.03.2022
Донецкая Народная Республика и российская Республика Башкортостан подписали сегодня коммюнике о сотрудничестве. Об этом сообщил корреспондент ДАН с места события.
Церемония подписания документа прошла в здании администрации Главы Донецкой Народной Республики в Донецке. Подписи под соглашением поставили Глава ДНР Денис Пушилин и Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
«У нас есть много точек соприкосновения, и это возникло не сейчас, это осуществлялось на протяжении того времени, пока Республика была непризнанной. Мы знаем, что поддержка оказывалась и ранее, но сейчас она в эти периоды она наиболее актуальная», – отметил Пушилин.
Согласно коммюнике, Республики будут развивать торгово-экономические отношения, сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, туризма и агромпромышленого комплекса.ДАН (Донецкое агентство новостей)
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