ДНР и Республика Башкортостан подписали коммюнике о сотрудничестве

07:30

Донецкая Народная Республика и российская Республика Башкортостан подписали сегодня коммюнике о сотрудничестве. Об этом сообщил корреспондент ДАН с места события.

Церемония подписания документа прошла в здании администрации Главы Донецкой Народной Республики в Донецке. Подписи под соглашением поставили Глава ДНР Денис Пушилин и Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«У нас есть много точек соприкосновения, и это возникло не сейчас, это осуществлялось на протяжении того времени, пока Республика была непризнанной. Мы знаем, что поддержка оказывалась и ранее, но сейчас она в эти периоды она наиболее актуальная», – отметил Пушилин.

Согласно коммюнике, Республики будут развивать торгово-экономические отношения, сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, туризма и агромпромышленого комплекса.