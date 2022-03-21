В украинском городе Сумы произошла утечка аммиака
07:40 21.03.2022 Источник: REGNUM
В украинском городе Сумы произошла утечка аммиака на заводе «Сумыхимпром». Аварию ликвидируют силами заводской аварийной бригады при помощи экстренных служб. Угрозы населению Сумм аварийная ситуация на заводе не представляет, так как поток воздушных масс направлен не в сторону города, сообщил глава областной администрации Дмитрий Живицкий.
Однако он отметил, что под угрозой село Новоселица. Зона поражения составляет около 2,5 км, написал Живицкий в своем Telegram-канале. Причину утечки амммиака чиновник не называет, однако ранее сообщалось о минировании, которое проводили на территории завода украинские военные.
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