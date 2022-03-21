Киев отклонил предложение России о гуманитарных коридорах из Мариуполя

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Киевские власти решили отказаться от предложения России по гуманитарным коридорам из Мариуполя, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук 20 марта в интервью «Украинской правде».

По ее словам, украинские боевики, оказавшиеся в окружении в Мариуполе, не намерены сдаваться и прекращать сопротивление российским войскам и подразделениям ДНР. В связи с этим Киев отклонил предложение России о гуманитарных коридорах из города.

«Мы уже российской стороне об этом сообщили», — добавила она.

Верещук отметила, что киевские власти уже уведомили о своем решении ООН и Международный комитет Красного креста.

ИА Красная Весна