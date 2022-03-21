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РФ для отмены санкций должна сначала прекратить операцию на Украине, утверждает Белый дом

09:05 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают, что Россия для отмены американских санкций должна сначала прекратить военную операцию на Украине. С таким утверждением выступил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью телекомпании Си-би-эс, которое транслировалось в воскресенье.

«Мы и близко не подошли к этому моменту (отмене санкций против РФ — прим. ТАСС). Первое, что [руководство России] должно сделать — это остановить [конфликт] <…> на Украине. Этого не происходит», — утверждал чиновник. «Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что <…> для прекращения экономической изоляции России потребуется прекратить [конфликт]», — отметил он.

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