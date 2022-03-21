США не будут заявлять о последствиях для КНР при поддержке РФ по Украине

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не будут публично заранее заявлять о том, какие возможные последствия ждут Китай в случае предоставления России поддержки в связи с проводимой Москвой военной спецоперацией на Украине, Пекин о них знает. Об этом сообщил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью телекомпании Си-би-эс, которое транслировалось в воскресенье.

Комментируя прошедшие в пятницу телефонные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, он сказал: «Мы очень четко заявили Китаю о любой поддержке этого вторжения и любой помощи, которую он может оказать России в деле обхода санкций. И мы также ясно дали понять, каковы будут эти последствия».

Его попросили пояснить возможные последствия для Пекина. «Это останется на конфиденциальном уровне», — ответил Сингх, являющийся также заместителем помощника президента по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики.