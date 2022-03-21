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НОВОСТИ

Собянин представил первоочередные меры по обеспечению стабильности экономики и поддержке граждан

09:56 21.03.2022

В Москве за минувшую неделю принято несколько важных решений, которые позволят поддержать городскую экономику в нынешнее непростое время. По словам мэра столицы Сергея Собянина, приоритетные задачи сейчас - сохранить рабочие места, обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций – поставщиков товаров и услуг, наладить импортозамещение, локализовав в Москве максимальное количество производителей товаров и услуг, а также оказать социальную поддержку горожанам.

По каждому из этих направлений в Москве уже обозначены программы поддержки. Например, было объявлено о мерах поддержки фармацевтической индустрии, строительного комплекса, сферы общественного питания. «У городских властей развязаны руки, чтобы принимать все необходимые решения, которые помогут городу достойно пройти через нынешние сложные времена», - сообщил градоначальник в свое блоге. При этом совместно с правительством РФ продолжается выработка дополнительных мер поддержки экономики. «Многие из этих решений, надеюсь, будут объявлены уже на текущей неделе», - сообщил мэр.

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