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РФ негативно воспримет попытки других стран вмешаться в спецоперацию на Украине — Песков

14:00 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва негативно воспримет попытки других стран вмешаться в проводимую РФ специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Вашингтон не собирается отправлять свои войска на Украину, но не исключено, что это может сделать другая страна НАТО.

«Негативно, — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, как Москва расценит такие попытки. — Об этом сказал в своем ночном обращении к гражданам России и ко всему миру президент [РФ Владимир] Путин. Достаточно еще раз его перечитать, особенно тот момент, где он говорил о гипотетической возможности того, что кто-то решит извне вмешаться в ход специальной военной операции. У президента все доступно и понятно сказано».

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