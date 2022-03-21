В Мариуполе остается несколько тысяч представителей украинских нацбатов — Пушилин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч представителей украинских националистических батальонов остаются в Мариуполе. Об этом в понедельник в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Еще несколько тысяч представителей нацбатов сконцентрированы [в Мариуполе]. Основной их укрепрайон или укреппозиция — это завод „Азовсталь“, — сказал Пушилин.

По его словам, бои за город могут продлиться еще более недели.