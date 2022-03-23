Собянин одобрил программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса
16:42 23.03.2022
Представителям малого и среднего бизнеса планируют помочь московские власти. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в городе начнет действовать специальная программа льготного кредитования предпринимателей, которые получат финансы на инвестиционные цели. По словам градоначальника, в нынешних условиях у компаний «появляются не только новые проблемы, но и новые возможности, как всегда в любом кризисе, которые мы переживали с вами уже неоднократно».
Предполагается, что организации, работающие в любой отрасли экономики, смогут получить кредиты по льготной ставке 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Срок субсидирования процентной ставки составит 12 месяцев, максимальный размер кредита - 50 млн руб.
Программа льготного кредитования на инвестиционные цели, реализуемая совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, будет полезна малым и средним предприятиям, ведущим инвестиционные программы в сфере науки, промышленности и инновационных технологий.
Планируется, что максимальный размер кредита составит до 300 млн руб., а ставка для конечного заемщика будет 7%, что более чем в 3 раза ниже текущих рыночных ставок.
Программа льготного факторинга предназначена для производителей и дистрибьютеров, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Максимальный размер ставки по договорам льготного факторинга составит 16%, срок субсидирования - 12 месяцев.
НОВОСТИ
- 17:12 23.03.2022
- Белоруссия закрывает украинское консульство в Бресте
- 17:00 23.03.2022
- На выходных в Москву вернется зима - прогноз
- 16:32 23.03.2022
- Депутатам от "Единой России" запретили покидать страну без разрешения
- 16:12 23.03.2022
- ЕС одобрил соглашение о передаче секретных данных Киеву — Bloomberg
- 16:00 23.03.2022
- РФ и Украина провели два обмена пленными — МИД России
- 15:39 23.03.2022
- Путин поручил поставлять газ в недружественные страны только за рубли
- 15:26 23.03.2022
- Анатолий Чубайс покидает пост спецпредставителя президента РФ — источник
- 15:00 23.03.2022
- В ОДКБ не поднимался вопрос задействования сил ее стран в спецоперации на Украине — Песков
- 14:32 23.03.2022
- Цена на дизель в ЕС превысила стоимость бензина из-за сокращения поставок из РФ — Bloomberg
- 14:08 23.03.2022
- Польша высылает 45 российских дипломатов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать