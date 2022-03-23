Собянин одобрил программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса

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Представителям малого и среднего бизнеса планируют помочь московские власти. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в городе начнет действовать специальная программа льготного кредитования предпринимателей, которые получат финансы на инвестиционные цели. По словам градоначальника, в нынешних условиях у компаний «появляются не только новые проблемы, но и новые возможности, как всегда в любом кризисе, которые мы переживали с вами уже неоднократно».

Предполагается, что организации, работающие в любой отрасли экономики, смогут получить кредиты по льготной ставке 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Срок субсидирования процентной ставки составит 12 месяцев, максимальный размер кредита - 50 млн руб.

Программа льготного кредитования на инвестиционные цели, реализуемая совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, будет полезна малым и средним предприятиям, ведущим инвестиционные программы в сфере науки, промышленности и инновационных технологий.

Планируется, что максимальный размер кредита составит до 300 млн руб., а ставка для конечного заемщика будет 7%, что более чем в 3 раза ниже текущих рыночных ставок.

Программа льготного факторинга предназначена для производителей и дистрибьютеров, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Максимальный размер ставки по договорам льготного факторинга составит 16%, срок субсидирования - 12 месяцев.