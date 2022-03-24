Предложение Польши по миротворцам на Украине чревато третьей мировой войной — Лукашенко
16:32 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что предложение Польши направить на Украину западный миротворческий контингент чревато третьей мировой войной. Слова белорусского лидера приводит в четверг агентство БелТА.
«Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают, этого пригласили из-за океана и ему начинают пичкать (речь о президенте США Джо Байдене — прим. ТАСС): давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину, — сказал Лукашенко на совещании. — Вы понимаете, что это третья мировая война? И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?»
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