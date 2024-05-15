После сбития ракет в Севастополе рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы — губернатор

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

После сбития ракет ATACMS в ночь на 15 мая в районе Северной стороны в Севастополе рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«После сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения — 15 м», — написал он в своем телеграм-канале.