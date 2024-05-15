В городе Николаеве на юге Украины прогремел взрыв

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв был слышен в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«В городе раздался взрыв. Выясняем», — написал он в своем телеграм-канале. Подробности не приводятся.

По данным официального ресурса для оповещения, сейчас в восьми областях Украины, включая Николаевскую, объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.